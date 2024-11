Der Aussichtsturm am Pyramidenkogel ist die mit Abstand größte Erhebung in der Region um den Wörthersee. Derzeit wird der 100 Meter hohe Holzturm allerdings von einem Kran überragt. Noch bis 15. November ist die beliebte Touristenattraktion deshalb gesperrt. In dieser Zeit wird eine 30 Meter hohe Antenne für den Digitalfunk der Polizei montiert.