Wende im Villacher Waschmaschinen-Betrugsfall: Wie der ORF Kärnten berichtet,hat der beschuldigte Unternehmer (55) ein Geständnis abgelegt. Zumindest gegenüber seinem Anwalt Hans Gradischnig. Sein Mandant habe zugegeben, „im großen Stil Waschmaschinen für die Wohnungsgenossenschaft ,Meine Heimat‘ bestellt, aber nicht geliefert zu haben“.

Gleichzeitig gibt der 55-Jährige an, dass seine Ehefrau (46) von den Betrügereien nichts gewusst habe. Gegen beide ermittelt die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt wegen des Verdachts des schweren gewerbsmäßigen Betrugs, der Untreue und der Veruntreuung. Ermittelt wird auch gegen einen weiteren Villacher (41). Dieser, er ist angeblich ein Subunternehmer, soll gemeinsam mit dem 55-Jährigen den Betrug begangen haben. Das behauptet zumindest der ältere der beiden Beschuldigten.

Hausdurchsuchungen

Noch vor einer Woche sah die Verantwortung des 55-Jährigen ganz anders aus: Da ließ er über seinen Anwalt Hans Gradischnig ausrichten, dass er „vom ganzen Betrug nichts gewusst“ habe. Er sei unschuldig, der Betrug sei das Werk seines 41-jährigen Geschäftspartners. Ein Blick in die bisher vorliegenden Ermittlungsergebnisse dürfte aber zum Umdenken geführt haben. Und möglicherweise auch die Daten, die Ermittler auf Computern und Mobiltelefonen finden könnten, die bei Hausdurchsuchungen sichergestellt worden sind.

Ermittler warten auf Geständnis

Die Ermittler, Staatsanwaltschaft und Polizei, wissen offiziell noch nichts von dem Geständnis. „Uns liegt noch keines vor“, sagt StA-Sprecher Markus Kitz am Mittwoch. Es werde daher auch weiter ermittelt. Geklärt werden müssen die konkreten Geschäftsbeziehungen, Aufträge und Abwicklungen dieser Geschäfte und der Bestand an Geräten in den einzelnen „Heimat“-Häusern. Laut ihren bisherigen Angaben ist der „Heimat“ ein Schaden von rund 450.000 Euro entstanden - nur in diesem Jahr. Wie lange diese Geschäftspraktiken gelaufen sind, müsse jetzt geklärt werden, so Anwalt Hans Gradischnig.

„Großzügige“ Kontrollen

Gut möglich also, dass die Schadenssumme noch deutlich steigt. Schließlich hatte die Firma des Unternehmers seit Jahrzehnten einen sogenannten Dauerwartungsvertrag mit der „Heimat“. Und die hat offenbar nicht wirklich erfolgreich kontrolliert, ob die verrechneten gewerblichen Waschmaschinen und Trockner, tatsächlich in den Gemeinschaftsräumen aufgestellt wurden. Die „Heimat“ hat insgesamt 11.500 Wohnungen. In diesen Wohnlagen sind rund 600 Geräte aufgestellt, von denen jährlich etwa 130 getauscht werden.

Für alle drei Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.