Ist der Grundwehrdienst in Österreich zu kurz? Diese Frage warf Kärntens Militärkommandant Philipp Eder am Montag bei der militärischen Allerseelenfeier in Klagenfurt-Annabichl auf: „Millionen von Soldaten sind in den beiden Weltkriegen gestorben. Wenn wir unsere Lehren aus diesen Kriegen ziehen wollen, dann müssen wir uns fragen: Haben wir die richtigen Instrumente, ist die Ausbildungsdauer unserer Soldaten lange genug, wie sieht es mit der Ausrüstung des Bundesheeres aus?“ Er wies darauf hin, „wo es Mängel gibt und wo es entsprechende Mittel benötigt. Gerade der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat uns vor Augen geführt, dass unser Traum vom ewigen Frieden in Europa so nicht stattfindet.“ Aus diesem Grund benötige man ein starkes Bundesheer, sagte Eder.