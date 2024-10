Ab heute, 30. Oktober, arbeiten die Kärntnerinnen „gratis“. Denn an diesem Tag haben ihre männlichen Kollegen im Schnitt bereits jenen Betrag verdient, für den sie bis zum 31. Dezember arbeiten müssen. Den Equal Pay Day -österreichweit findet dieser am 1.November statt, EU-weit liegt man damit am vorletzten Platz - nehmen die Interessensvertreter zum Anlass, Verbesserungsmaßnahmen, wie Lohntransparenz, einzufordern. Aber auch, um auf die Gefahren dieser Ungleichbehandlung hinzuweisen: Denn jeder Euro weniger an Gehalt wirkt sich negativ auf die Pension aus.

Und besonders im landwirtschaftlichen Bereich klafft da eine große Lücke, wie die Landwirtschaftskammer Kärnten bei ihrem Bildungstag auf Schloss Krastowitz, dem Auftakt der agrarischen Bildungssaison 2024/2025, aufmerksam machte. In der Landwirtschaft beschäftigte Frauen bekommen demnach im Schnitt um 40 Prozent weniger Pension als ihre männlichen Kollegen. Während die durchschnittliche Männerpension bei 2044 Euro liegt, müssen sich Frauen mit nur 1276 Euro im Schnitt zufriedengeben.

„Ein landwirtschaftlicher Betrieb ist ein Unternehmen, und es ist entscheidend, rechtzeitig für Risiken vorzusorgen“, erklärte Rechtsanwältin Margot Tonitz von TRRP Tonitz | Rainer Rechtsanwälte und betonte, wie wichtig ein Ehevertrag sei, um Fairness und klare Regelungen für beide Partner zu schaffen. Themen wie der Umgang mit geerbtem oder geschenktem Geld, die Mitwirkung aller Hofmitarbeiterinnen und Hofmitarbeiter und deren Pensionsansprüche wurden besprochen., erklärte Tonitz.

Von links: Brunner, Kastrun, Tonitz, Kubicek und Marion Jester (Raiffeisen Landesbank) © Landwirtschaftskammer Kärnten/Hude

Finanzexpertin Sylvia Kubicek zeigte auf, dass bereits kleine, frühzeitige Beiträge einen großen Unterschied für die Altersvorsorge machen können. Markus Kastrun, Leiter der Pensionsversicherungsanstalt, wies außerdem auf die Bedeutung der Kindererziehungszeiten hin, während derer der Staat bis zu vier Jahre lang auf das Pensionskonto von Frauen einzahlt – die Beiträge entsprechen dabei einem monatlichen Einkommen von 2300 Euro.

Keine Mindestpension

Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt war die – fälschliche - Auffassung, dass es eine Mindestpension gäbe. Kastrun stellte klar, dass nur die Ansprüche, die im Pensionskonto angesammelt wurden, ausgezahlt werden können. Auch die rechtliche Gleichstellung von Ehe und eingetragener Partnerschaft fand Beachtung, insbesondere in Bezug auf Ansprüche wie die Witwenpension.

Landesbäuerin Astrid Brunner forderte die Frauen auf, Verantwortung für ihre finanzielle Absicherung zu übernehmen: „Wenn Ehe oder Partnerschaft auseinandergehen oder unerwartete Ereignisse wie Krankheit und Tod eintreten, ist es eine große Erleichterung, wenn alles gut geregelt und geordnet ist. Es ist Zeit, die rosarote Brille abzunehmen und gemeinsam an einer soliden Vorsorge zu arbeiten. Auch Männer sollten darauf achten, ihre Partnerinnen am Hof gut abzusichern. Insbesondere auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ist Vorsorge eine partnerschaftliche Angelegenheit.“ Die LK Kärnten bietet dazu kompetente Beratung an.