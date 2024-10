Wien, Rom, Los Angeles, Straßburg, Budapest und seit August 2020 Laibach: Elisabeth Ellison-Kramer, Botschafterin Österreichs in Slowenien, wird am Mittwoch vom Land Kärnten mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Die Wienerin hat seit vielen Jahren einen Ferienwohnsitz in Himmelberg, der familiärer Treffpunkt mit den erwachsenen Kindern ist. Als Diplomatin war und ist ihr der Ausbau der guten Beziehungen Kärntens zu Slowenien aber auch der Kontakt zu den Altösterreichern wichtig.