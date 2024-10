Vergangenen Mittwoch, dem 16. Oktober knackte ein Kärntner die „sechs Richtigen“ beim Siebenfachjackpot aus Lotto „6 aus 45“. Der oder die Gewinnerin gab acht Quicktipps in einer Unterkärntner Annahmestelle ab und der sechste Tipp den der Computer platzierte brachte einen Gewinn über 10.887.160,80 Euro. Es ist der drittgrößte Lotto-Gewinn der je in Österreich ausgespielt wurde und der höchste den ein Kärntner oder eine Kärntnerin bisher erzielte.

Man könnte meinen, der oder die glückliche Gewinnerin bade bereits glückselig im gewonnenen Geld, schließlich ist bereits eine Woche vergangen, doch: „Der Gewinner hat sich bei uns noch nicht gemeldet“, sagt Christopher Reisinger, Sprecher der österreichischen Lotterien auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Was viele überraschen mag sei aber nichts Ungewöhnliches: „Meist hängt es vom Ziehungstag ab. Gewinner am Sonntag melden sich tendenziell früher als die Teilnehmer an der Mittwochsziehung. Dass sich ein Großgewinner eine Woche lang nicht bei uns meldet ist auch nicht ungewöhnlich. Die meisten melden sich innerhalb der ersten vier Wochen“, erklärt Reisinger.

Keine Barauszahlung

Laut dem Lotteriesprecher könne man sich aber auch noch viel länger Zeit lassen: „Gewinne über 80.000 Euro können innerhalb von drei Jahren beansprucht werden. So lange müssen wir per Gesetz den Gewinn auch vorrätig halten.“ Der Gewinner müsse den Kundenservice kontaktieren und mit dem Lottoschein und einem Lichtbildausweis vorbeikommen. Das Geld werde dann auf ein Konto überwiesen, Barauszahlungen seien nicht gestattet. Alternativ könne auch ein Termin am Ort der eigenen Wahl mit dem Großgewinnbetreuer vereinbart werden. Dieser würde die Identität überprüfen, die Gewinnquittung kontrollieren und die Überweisung anschließend veranlassen, erklärt Reisinger.

Bonusziehung

Doch was passiert mit den 10,9 Millionen Euro, wenn der Kärntner Glückspilz sie nie abholt? „Drei Jahre warten wir auf die Einlösung der Gewinne. Danach werden nicht realisierte Gewinne in einer eigenen Bonusziehung erneut ausgeschüttet und warten auf eine oder einen neuen Glücklichen.“