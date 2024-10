Ein Ländermatch sorgte in Norditalien für erhöhte Sicherheitsmaßnahmen im Vorfeld und einen Eklat im Nachhinein. Im Stadion im Norden von Udine in Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien fand ein Fußballspiel zwischen Israel und Italien statt, das bei der UEFA Nations League angerechnet wird. Gewonnen hat Italien mit 4 : 1. Im Vorfeld des Spieles gab es eine erhöhte Terrorwarnstufe. Dementsprechend hoch war die Anzahl der Sicherheitskräfte.

Beim Eintritt ins Stadion wurden die Zuseher rigoros kontrolliert, laut der italienischen Tageszeitung „Mesaggero Veneto“ sogar noch genauer als sonst. Doch bei zumindest einem Fan übersahen die Kontrollorgane etwas: eine rote Fahne mit einem schwarzen Hakenkreuz. Ein Mann hisste sie während des Spieles.

Betretungsverbot

Auch wenn die Fahne angeblich immer nur kurz aufflackerte, so wurde sie doch in zahlreichen Fotos und in einem Video festgehalten. Auch die Polizei wurde darauf aufmerksam. Beim Verlassen des Stadions wurden die Zuschauer daher genau kontrolliert. Bei einem Mann aus Udine fanden die Sicherheitskräfte schließlich die Hakenkreuzfahne und beschlagnahmten sie. Der Mann erhielt daraufhin ein fünf Jahre langes Betretungsverbot für alle sportlichen Veranstaltungen im Stadion in Udine, für deren Eintritt man sich mit einem Dokument registrieren muss.

Wie die Fahne beim Eintritt übersehen werden konnte, ist nun Teil interner Untersuchungen.