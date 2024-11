Beleidigungen, Todesdrohungen und Abwertungen durch den Partner - oft vor den Augen der Kinder - gehören für viele Kärntnerinnen zum Alltag, noch bevor es zu körperlicher Gewalt kommt. Erschreckend oft wird verbale Gewalt als „normal“ abgetan, als harmloser Streit, bei dem man einfach die Nerven verloren hat. Doch Drohungen wie „Ich bringe dich um“ sind aber oft der Beginn einer gefährlichen Eskalation. Die Morde an Frauen sind nur die Spitze des Eisbergs: In Österreich hat es heuer bereits 26 mutmaßliche Femizide und 39 Mordversuche an Frauen gegeben. Die Kärntner Gerichtspsychiaterin Sigrun Roßmanith warnt davor, verbale Gewalt zu unterschätzen: „Nicht jede Drohung führt zu einem Femizid, aber jeder Femizid beginnt mit einer Drohung.“ Besonders alarmierend ist, dass die Täter ihre Äußerungen verharmlosen, die Schuld auf die Partnerin schieben - und sowohl das Opfer als auch sein Umfeld die Gefahr oft zu spät erkennen.