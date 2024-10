Sonnig und azurblau war es an jenem Morgen des 27. Mai 1926 in Klagenfurt. Zu ungewohnter Stunde erklang plötzlich von der Stadtpfarrkirche die große Glocke, heißt es in der Illustrierten Frauen-Zeitung. Und es dauerte nicht lange, bis die Nachricht sich wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitete: Domkapitular Alois Schader ist im Sanatorium Maria Hilf im 50. Lebensjahr seinem Magenleiden erlegen.