Ein Mann und eine Frau sind verdächtig, am 29 August um 10.45 Uhr am Stauderplatz 5 in Klagenfurt bei den dortigen Fahrradständern ein schwarzes E-Mountainbike mit anthrazitfarbener Aufschrift sowie ein weißes E-Mountainbike mit hellblauer Aufschrift eines deutschen Urlaubers gestohlen zu haben. Das Fahrradschloss wurde aufgebrochen, die unbekannten Täter flohen mit den Bikes in Richtung Villacher Ring. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete diese die Veröffentlichung der Lichtbilder zum Zwecke der Fahndung an.

Personenbeschreibung

Männliche Person, 40 bis 50 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, 95 bis 110 Kilo, beige Schildkappe, Sonnenbrille, rotes T-Shirt, schwarz-weiß karierte kurze Hose, schwarze Sandalen, dunkelgrüner Rucksack.

Weibliche Person: 40 bis 50 Jahre alt, 160 bis 170 Zentimeter groß, 55 bis 75 Kilo, blonder, schulterlanger Zopf, Sonnenbrille, schwarzes Shirt mit schmalen Trägern, kurze, graue Hose, schwarze Umhängetasche, weiße Sandalen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Heiligengeistplatz 059133-2583.