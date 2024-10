Mit Juli hat die ÖBB-Personenverkehr AG das Bahnhof-Shuttle Kärnten vom ehemaligen Betreiber IST mobil übernommen. Im Auftrag der Touristischen Mobilitätszentrale Kärnten verbindet ÖBB Transfer Kärnten seit Dienstag 17 Kärntner Bahnhöfe mit mehr als 6000 touristischen Unterkünften, Campingplätzen und über 250 Ausflugszielen in acht Kärntner Urlaubsregionen.

„Für immer mehr Gäste ist die autofreie Anreise bereits ein Buchungsfaktor. Auch in Kärnten merken wir eine stetige Zunahme an Touristen, die mit dem Bus oder der Bahn anreisen wollen. Gerade durch die neue Koralmbahn wird das weiter an Bedeutung gewinnen“, sagt Mobilitäts- und Tourismus-Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Damit das gut funktioniere, brauche es eine gute Erschließung der ersten und letzten Meile, die finale Strecke zwischen dem Ankunftsort und dem Reiseziel.

Reinhard Wallner, ÖBB-Regionalmanager Kärnten: „Mit ÖBB Transfer Kärnten bieten wir unseren Fahrgästen weit mehr als nur eine Fahrt von A nach B. Wir gestalten Mobilität als ganzheitliches Erlebnis – komfortabel, umweltfreundlich und flexibel. Urlauber können ihre Reiseplanung einfach ohne eigenes Auto angehen, denn Mobilität hört nicht am Bahnhof auf.“

„Nachhaltig und flexibel“

Wer mit dem Zug anreist, kann das Ticket gemeinsam mit dem Zugticket buchen. Wer mit dem Klimaticket oder ohne Ticket reist, kann das Ticket telefonisch zwischen 6 und 21 Uhr unter +43 4242/42000 24 bis spätestens 20 Uhr am Vortag auch zugticketunabhängig buchen.

Sollte der Zug einmal verspätet sein, warten die Fahrerinnen und Fahrer von ÖBB Transfer Kärnten – natürlich ohne Preisaufschlag. Zudem sind die Fahrzeuge entweder Kombis oder Neun-Sitzer und bieten somit genug Platz für die ganze Familie. Gebucht werden kann bereits ab 5 Euro pro Person. Die Tarife sind gestaffelt und richten sich nach Zonen. Kinder bis zwölf Jahre fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Damit bieten die ÖBB ihren Fahrgästen ein ganzjähriges Rundum-Sorglospaket – von der ersten bis zur letzten Meile, auch ohne eigenes Auto. Die Zusammenarbeit ist vorerst bis April 2025 vereinbart.

Diese Bahnhöfe sind an Bord

Auch Georg Overs, Geschäftsführer Tourismus Region Villach, zeigt sich erfreut: „Die Abwicklung des Bahnhof-Shuttle Kärnten durch ÖBB Transfer ermöglicht es Reisenden nun, ihre Shuttle- und Zugtickets in einem Schritt bequem im Ticket-Shop zu buchen. Derzeit steht der Service in den Bahnhöfen Althofen in Kärnten, Bleiburg, Feldkirchen in Kärnten, Friesach in Kärnten, Greifenburg-Weißensee, Hermagor, Kühnsdorf-Klopeiner See, Mallnitz-Obervellach, Oberdrauburg, Spittal/Drau, St. Paul im Lavanttal, St. Veit/Glan, Velden, Weizelsdorf, Wolfsberg in Kärnten sowie in Klagenfurt und Villach zur Verfügung.