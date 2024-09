Sonntag zur Mittagszeit fuhr ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen mit seinem Pkw auf der B95 Turracher Bundesstraße. In Gnesau geriet er laut seinen Angaben aufgrund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn und stieß daraufhin in die Fahrerseite eines entgegenkommenden Autos, gelenkt von einem 72-jährigen Mann aus dem Bezirk Feldkirchen. Dieser kam rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in der angrenzenden Wiese auf der Beifahrerseite liegen.

Der Fahrer und dessen 70-jährige Gattin wurden von zur Hilfe eilenden Personen aus dem Wagen geborgen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die beiden Lenker blieben unverletzt. Alkotests verliefen bei beiden negativ. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Im Einsatz standen die Johanniter Unfallhilfe mit drei Sanitätern und einem First Responder sowie die Freiwilligen Feuerwehren Patergassen und Gnesau.