Polizeieinsatz Samstagvormittag in der Gemeinde Reißeck, Bezirk Spittal/Drau. Dort bedrohte gegen 9.30 Uhr in seinem Elternhaus ein 30-jähriger amtsbekannter Mann seine Mutter (59) mit dem Umbringen. „Er verlieh seiner Drohung Nachdruck indem er mit der Faust gegen eine Mauer schlug“, teilte die Polizei Sonntagvormittag mit.

Die alarmierten Polizeibeamten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Der 30-Jährige ließ sich nicht beruhigen. Er weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Beim Versuch, zurück ins Haus zu gelangen, stieß der Oberkärntner einen Polizisten zur Seite. Bei der Festnahme leistete er schließlich heftigen Widerstand, trat im Streifenwagen mit dem Fuß nach einem Beamten.

Tatbegehungsgefahr

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete aufgrund von Tatbegehungsgefahr die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an. Ein Alkovortest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. „Der 30-Jährige wird nach Abschluss der Erhebungen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen gefährlicher Drohung angezeigt“, so die Polizei.