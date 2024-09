Ein 36 Jahre alter Mann dürfte in der Nacht auf Sonntag in St. Veit zum Lebensretter geworden sein. Er war gegen 4.50 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er plötzlich aus einer Wohnung das Piepen eines akustischen Rauchmelders wahrnahm. Der Mann versuchte, durch lautstarkes Klopfen an der Wohnungstüre auf sich aufmerksam zu machen. Doch niemand meldete sich. Als der 36-Jährige die starke Rauchentwicklung bemerkte, handelte er ohne zu zögern. Er trat die Tür zur Wohnung auf und rettete einen 21-Jährigen, der auf der Couch schlief.

Ins Krankenhaus gebracht

Zur selben Zeit wurde die Feuerwehr durch einen Nachbarn verständigt. Diese konnte die starke Rauchentwicklung unter Kontrolle bringen. „Der 21-Jährige gab an, dass er sich nach dem Nachhausekommen eine Tiefkühlpizza machen wollte und auf der Couch eingeschlafen sei“, teilte die Polizei Sonntagfrüh mit. Der junge Mann wurde zur weiteren medizinischen Abklärung mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus St. Veit an der Glan gebracht.

Neben der Polizei und der Rettung stand die FF St. Veit an der Glan mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz.