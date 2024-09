Mit Verletzungen unbestimmten Grades musste Samstagvormittag ein 15-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Villach-Land ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.

Gegen 10.30 Uhr war der Bursche von Wurzen kommend in Richtung Velden unterwegs. In einem Waldstück kam er aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde von einem nachkommenden Pkw-Lenker auf der Straße liegend vorgefunden. Der 34-Jährige setzte die Rettungskette in Gang.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt wurde der 15-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Spital gebracht.