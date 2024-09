Das Einsatzkommando Cobra musste in der Nacht auf Donnerstag ins Rotlichtmilieu ausrücken. Eine Litauerin rief ihren Zuhälter um Hilfe, weil sie offenbar von einem Freier in dessen Haus in Wolfsberg gegen ihren Willen festgehalten wurde. Durch die Einsatzkräfte konnte der 64-jährige Schweizer dazu bewogen werden, sich kooperativ zu verhalten und sein Haus zu verlassen. Eine geladene Langwaffe und eine Armbrust wurden sichergestellt. Der Mann wird angezeigt.