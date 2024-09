Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr fuhr eine 73-Jährige aus dem Bezirk Hermagor mit dem E-Lastendreirad in St. Jakob im Lesachtal im Bezirk Hermagor auf der B111 in Fahrtrichtung Polanig. Als sie in einen Forstweg abbog verlor sie nach etwa 150 Metern im steilen Gelände die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die 73-Jährige kam vom Forstweg ab und stürzte 15 Meter über steil abfallendes Waldgelände ab, wo sie verletzt zu liegen kam.

Sie konnte sich dann trotzdem noch selbstständig weitere 15 Meter nach unten auf die B111 retten, wo sie von einer Verkehrsteilnehmerin gefunden wurde. Von dieser wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und die 73-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins BKH Lienz eingeliefert. Am E-Lastendreirad entstand Totalschaden.