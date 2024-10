Für den Kärntner Jacob Kitzinger war vergangenen Samstag das erste Spiel in der neuen Saison ein besonderes. Es war das Auftaktmatch mit seinem neuen Verein, dem zwölffachen österreichischen Staatsmeister Hypo Tirol Volleyballteam. Zu Gast waren die Tiroler beim SK Zadruga Aich/Dob in Bleiburg, jenem Klub, bei dem der 21-Jährige bis zu seinem Wechsel seine spielerische Heimstätte hatte. Und die Gäste sicherten sich in einem packenden Spiel mit 3:1 den Supercup.