Kärnten ist für Kleinparteien kein einfaches Pflaster, das mussten manche Kandidaten schon beim Sammeln der nötigen Unterschriften für einen Antritt zur Nationalratswahl bemerken. Zwischen den etablierten Parteien ist im Süden Österreichs nicht viel Platz. Zudem besteht auch der Kärntner Landtag nur aus vier Fraktionen. Grüne und Neos sind dort gar nicht erst anzutreffen.

Neben den im Nationalrat vertretenen Parteien (ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos) stehen in Kärnten noch vier weitere Alternativen auf dem Wahlzettel: Bierpartei, KPÖ Plus, Liste Madeleine Petrovic und „Keine von denen“. Bei den Nationalratswahlen 2019 war für die wahlwerbenden Alternativen nicht viel zu holen. Von der Vier-Prozent-Hürde war man weit entfernt. Am besten schnitt die nicht mehr existente „Liste Jetzt“, gegründet vom Ex-Grünen Peter Pilz, mit 1,7 Prozent bzw. 5220 Stimmen ab. Schon vor fünf Jahren am Wahlzettel standen „Der Wandel“ (jetzt „Keine“) und die KPÖ. Gereicht hat es für 0,4 Prozent (1327 Stimmen) bzw. 0,5 Prozent (1597 Stimmen). Als kleinste Kleinpartei ging das BZÖ, das heuer nicht am Stimmzettel zu finden ist, mit 760 Stimmen und einem Wähleranteil von 0,2 Prozent hervor.

Die Kriterien für einen Antritt in Kärnten nicht erfüllt haben die Liste Gaza und die Impfkritikerpartei MFG. Doch wofür stehen die Kärntner Spitzenkandidaten der Kleinparteien?

„Bin im System, kenne die Macken“

Für die Bierpartei geht die Mittelschullehrerin Sophie Bliem ins Rennen. Das Thema Bildung steht damit ganz oben in der Prioritätenliste. „Ich bin im System und weiß, welche Macken es hat“, sagt Bliem. Neben der Umwelt (mehr Klimaschutz und weniger Bodenversiegelung) steht die Bierpartei wie von Gründer Dominik Wlazny vorgegeben auch für eine Entpolitisierung des politischen Betriebs. „Von den anderen Parteien hat mich keine angesprochen. Wir müssen wegkommen vom politischen Stillstand und der Freunderlwirtschaft. Wir sind die Reformkraft, die es dafür braucht“, sagt Bliem, die über eine Veranstaltung in Klagenfurt zur Bierpartei gekommen ist und diese Stammtische, wie die Partei sie nennt, später auch geleitet hat.

Die Umfragen waren zuletzt nicht mehr ganz so vielversprechend wie in den Wochen nach der Ankündigung der Kandidatur. Es herrscht trotzdem Zuversicht, dass die Vier-Prozent-Hürde genommen werden kann. „Optimal wären acht Prozent. Ich halte das auch für realistisch. Wir bekommen sehr gute Rückmeldungen. Die Leute fühlen sich von uns gehört“, sagt Bliem.

Sophie Bliem © Bierpartei

„Pflege ist Schwerstarbeit“

Bei der KPÖ Plus steht Bea Samwald ganz oben auf der Kärntner Landesliste. Nach der Matura im Burgenland und einem freiwilligen sozialen Jahr in Oberösterreich kam die Sozialarbeiterin 2017 nach Kärnten. Wichtigstes Thema der KPÖ bleibt das leistbare Wohnen. Gefordert wird ein Einfrieren der Mieten bis 2029 sowie ein Grundrecht auf Wohnen. „Es braucht ein eigenes Gesetz, damit wir mit einem Mietendeckel Zugriff auf Privatobjekte und Genossenschaften haben“, sagt Samwald. Wie alle Mandatare bei den Kommunisten würde auch sie ihr Abgeordnetengehalt ab einer Höhe von 2500 Euro netto über einen Sozialfonds für Menschen in Not spenden. Ein weiterer Programmpunkt ist die Pflege. Diese soll als Schwerstarbeit gelten, was sie auch sei. „Wenn wir wollen, dass Menschen in diesem Beruf alt werden, dann braucht es neue Regelungen“, sagt die 30-Jährige, die sich erstmals während der Flüchtlingskrise 2015 auch politisch engagiert hat.

Was das Ergebnis betrifft, bleibt die Mitarbeiterin einer Frauen- und Mädchenberatungsstelle realistisch. In Bundesländern wie Salzburg oder der Steiermark ist man deutlich stärker. „Ich bin optimistisch, dass es klappt. Es waren viele Menschen bei unserem Infostand, die gesagt haben, dass sie dieses Mal für eine wirkliche Veränderung uns wählen“, sagt Samwald.

Bea Samwald © KPÖ

„Skyshield macht uns zum Ziel“

Für die Liste Madeleine Petrovic und ihre Kärntner Spitzenkandidatin, Kyra Borchhardt, stehen die Themen Neutralität, Gesundheit und Demokratie im Mittelpunkt. Die in Frankfurt geborene und in Wien aufgewachsene Ärztin lebt seit 2013 in Kärnten. „Das Gesundheitssystem brennt an allen Ecken und Enden“, diagnostiziert Borchhardt. Schuld sei kein „Ärztemangel“, sondern das System an sich. In diesem Bereich - gerade auch was Arzneimittel betrifft - habe es in den vergangenen Jahren eine „Flut an Gesetzesänderungen“ gegeben, die man wieder rückgängig machen will. Die von der Ex-Chefin der Grünen gegründete Partei will auch eine Diskussion über das Verteidigungssystem „Skyshield“ führen. „Wir befürchten, dass wir dadurch nicht geschützt, sondern zum Ziel werden. Frieden und Neutralität gehört für uns zusammen“, sagt Borchhardt.

In Kärnten sieht die Liste Potenzial für ein zweistelliges Ergebnis. Nach den vielen Krisen der vergangenen Jahre hätten die Menschen bemerkt, dass man auf die Ursachen blicken müsse und nicht nur Symptome bekämpfen. „Es geht in eine Richtung, dass nur erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten wurde. Und das ist falsch herum. Wenn nicht alle Meinungen erlaubt, sind, führt das zu Spaltungen“, sagt Borchhardt.

Kyra Borchhardt © Traussnig

„Bürgerrat statt Bundesrat“

Mit ihrer Umbenennung bzw. Bezeichnung „Keine von denen“ hat die Partei „Der Wandel“ für Aufmerksamkeit gesorgt. In Kärnten hat man mit Christian Raming auch einen bekannten Spitzenkandidaten. Christian Raming war Direktor des damaligen LKH Klagenfurt und Büroleiter von Ex-Landeshauptmann Christof Zernatto. „Wir sehen uns als Partner der Klein- und Mittelbetriebe, aber auch der Bauern. Dort kommt es nicht vor, dass ein Manager das 40-fache eines Arbeiters verdient“, sagt Raming. Der seit 2000 in Wien lebende Volkswirt ist strikt gegen Privatisierungen im Gesundheitsbereich. „Wir haben nicht zu wenige Ärzte oder Betten, sondern Strukturprobleme. Wir dürfen auch Wahlärzte nicht mehr aus öffentlichen Mitteln finanzieren. Dann steigt der Druck, dass sie wieder Kassenstellen antreten“, sagt Raming.

Ein großes Problem sei laut „Keine“ auch der teils herabwürdigende Umgang der Parteien miteinander, der nur die jeweils eigene Ideologie im Sinn habe. Den Bundesrat würde man gerne zu einem Bürgerrat, der Stellungnahmen abgibt und Gesetzesinitiativen auf den Weg bringt, umbauen. „Man braucht den ja eigentlich nicht wirklich. Die Landeshauptleutekonferenz hat deutlich mehr Einfluss“, sagt der 68-Jährige, der lange Mitglied der ÖVP war und dem der Ansatz der Neos zu wirtschaftsliberal war.