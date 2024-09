Freitagmittag waren ein 25-jähriger Mann und sein Vater mit Holzarbeiten in einem Waldstück in der Gemeinde Lesachtal beschäftigt. Der Sohn war für das Anhängen der gefällten Bäume zuständig, sein Vater bediente in einiger Entfernung die Seilwinde. Plötzlich verkeilte sich einer der Baumstämme. Als dieser weggeschleudert wurde, traf er den jungen Arbeiter. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sein Vater leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

Der Verletzte musste von der Bergrettung Lesachtal aus dem steilen Gelände geborgen werden. Anschließend wurde er vom Rettungshubschrauber RK-1 der ARA Flugrettung in das LKH Villach gebracht.