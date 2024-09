Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Freitagvormittag in einem Sportgeschäft in Ebenthal, Bezirk Klagenfurt, der Akku eines E-Bikes in Brand. Der Geschäftsinhaber, der den Brand bemerkte, konnte diesen mit Handfeuerlöschern löschen und das Fahrrad aus dem Gebäude bringen.

Fünf Feuerwehren

Das E-Bike wurde bei dem Vorfall stark beschädigt und es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe am Boden und an der Fassade im Gebäude. Im Einsatz stand die FF Ebenthal mit fünf Kräften.