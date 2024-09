Am 6. März dieses Jahres wurde eine Kärntnerin aufgrund eines EU-weiten Haftbefehls in Slowenien festgenommen. Die 67-Jährige soll eine der führenden Persönlichkeiten des sogenannten „Bundesstaates Preußen“, einer staatsfeindlichen Bewegung, gewesen sein. Langjährige Ermittlungen des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) Kärnten gingen voraus, bevor sie nun am Freitag am Landesgericht Klagenfurt rechtskräftig zu drei Jahren Haft, davon einem unbedingt, verurteilt wurde.