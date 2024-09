Am Donnerstag gegen 23 Uhr kam es in Lienz in Osttirol zu einem Brand bei einer Firma. Das Dach des Textilgeschäftes stand in Flammen. Das Unternehmen befindet sich direkt neben dem Bahnhof. Die Freiwillige Feuerwehr Lienz konnte die Lage rasch unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen, heißt es vom Landespolizeikommando Tirol.