Am Dienstagmorgen kam es auf der S6 – Semmering Schnellstraße – zu einer heiklen Situation: Ein Pkw war dort gegen 6.40 Uhr zwischen St. Marein und Kapfenberg in Fahrtrichtung Klagenfurt unterwegs und geriet aus unbekannter Ursache in Brand. Die alarmierten Feuerwehren St. Marein und Kapfenberg-Stadt rückten umgehend aus, um den Brand im Motorraum gemeinsam zu löschen.