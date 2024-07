In der Brucker Wiener Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einer durchaus brenzligen Situation: Ein Mopedfahrer war an einer Tankstelle mit dem Betanken eines Kanisters beschäftigt, wobei dieser aus noch ungeklärten Gründen in Brand geriet. Der Mopedlenker reagierte geistesgegenwärtig, griff sofort zum Feuerlöscher und konnte den Brand damit selbst löschen, wodurch wahrscheinlich Schlimmeres verhindert wurde.

„Das ist sicher ein Vorteil an einer Tankstelle: Es gibt viele Feuerlöscher“, meint Einsatzleiter Stefan Pilat von der Freiwilligen Feuerwehr Bruck. Diese war gemeinsam mit der Feuerwehr Kapfebenberg-Diemlach zu zwölft, mit zwei Fahrzeugen und der Alarmierung „Fahrzeugbrand“ ausgerückt. Vor Ort kümmerte man sich um die Bindung von ausgelaufenem Treibstoff, der aus dem abgebrannten Kanister ausgetreten war.

Der Mopedfahrer hatte den Kanister selbst gelöscht © FF Bruck an der Mur

Auch das Moped erlitt durch den Brand einen Schaden und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Wie genau es zum Brand kommen konnte, wird noch ermittelt.