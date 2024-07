In einer Baugrube in Mürzzuschlag kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Lkw-Unfall. Ein Sattelzug war dort auf einer unbefestigten Straße mit dem Abladen seiner Fracht beschäftigt. Dabei kippte das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache um und blieb auf der Seite liegen. Sein Lenker wurde bei dem Unfall verletzt und im Fahrerhaus eingeklemmt.

Die alarmierte Feuerwehr Mürzzuschlag rückte sofort mit 16 Einsatzkräften zum Unfallort aus, dort angekommen, machte man sich an die Rettung des verletzten Mannes. Um diesen aus der Fahrerkabine befreien zu können, entfernte man die Windschutzscheibe des Sattelzugs mit einer Säbelsäge.

Nachdem man dadurch Zugang erlangt hatte, wurde der Mann von Sanitätern des Roten Kreuz stabilisiert und anschließend von der Feuerwehr mit einer Spezialtrage für Menschen mit Rückenverletzungen aus dem Fahrerhaus geborgen. Das Rote Kreuz kümmerte sich in weiterer Folge um die Versorgung des Verletzten, auch die Polizei war im Einsatz.