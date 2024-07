Am Dienstag kam es im Brucker Ortsteil Oberaich zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B116 Leobner Straße: Ein Pkw war dort auf der Fahrt in Richtung Bruck aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Linienbus der Mürztaler Verkehrsgesellschaft (MVG) zusammengekracht. Der Busfahrer hatte noch versucht, dem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, dabei geriet er allerdings selbst bereits an die Leitschiene.

Der Bus war auf dem Weg von Bruck nach Leoben © MVG

Der Lenker des Pkws wurde bei dem Unfall schwer verletzt, auch der Busfahrer und drei Fahrgäste, die mit dem Linienbus in Richtung Leoben unterwegs waren, erlitten Verletzungen. Der Busfahrer wurde in das UKH Kalwang eingeliefert. Die mit sechs Personen ausgerückte Feuerwehr Oberaich kümmerte sich am Unfallort vor dem Autohaus Huber um das Binden von Betriebsmitteln, die Reinigung der Unfallstelle sowie die Vorbereitung der verunfallten Fahrzeuge auf den Abtransport. Um diesen kümmerte sich letztendlich das Abschleppunternehmen Koman.

Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße für drei Stunden komplett gesperrt werden. Neben der Feuerwehr waren auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. „Gott sei Dank ist der Unfall bei aller Schwere noch glimpflich ausgegangen. Wir hoffen auf schnelle Genesung bei allen Beteiligten“, so MVG-Geschäftsführer Gerhard Deutsch in einer ersten Reaktion.