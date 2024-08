In Kindberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist in der Nacht auf Donnerstag bei einer Tennishalle ein Brand ausgebrochen. Gegen 23:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Sportzentrum Kindbergdörfl gerufen. Beim Eintreffen der Polizeistreife stand zunächst noch ein kleiner Teil der Außenfassade in Brand, der durch die Polizisten und Feuerwehrler mittels Feuerlöscher gelöscht werden konnte. In weiterer Folge wurde durch die eingesetzten Feuerwehren die Tennishalle durchlüftet und weitere Brandherde gelöscht.