Am Donnerstagnachmittag tauschte ein 62-jähriger Kfz-Mechaniker in Pirching am Traubenberg im Inneren des Fahrzeuges eines Kunden ein Teil aus. Im Anschluss fuhr er mit diesem Fahrzeug los, um die Funktionstüchtigkeit bei einer Probefahrt zu testen. Der 62-Jährige gab an, dass er bereits kurz nach dem Start der Probefahrt blaufärbigen Rauch aus dem Auspuff wahrnahm. Daher wäre er wieder zurückgefahren, um die Fehlerquelle zu erforschen.

Nach wenigen hundert Metern nahm er jedoch laut eigenen Aussagen einen seltsamen Geruch wahr, weshalb er das Fahrzeug anhielt. Ein Anrainer kam dem Kfz-Mechaniker mit einem Wagenheber zur Hilfe.

Ursache ungeklärt

Als der 62-Jährige das Fahrzeug mittels dem Wagenheber vom Boden hob, entfachte sich, aus bis dato ungeklärter Ursache, ein Feuer im Bereich des Rücksitzes. Der Brand konnte durch die herbeigekommene Feuerwehr Edelstauden gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.