Es waren Szenen, die am und auch neben dem Fußballplatz normalerweise nichts verloren haben. Am vergangenen Samstag soll Ex-Profi Martin Hinteregger (31) - so der Vorwurf - einen Fan beim Spiel „seiner“ SGA Sirnitz beim ASKÖ Mittlern attackiert haben. Am Mittwochabend hätte der Strafausschuss des Kärntner Fußballverbands sein dahingehendes Urteil sprechen sollen.

Stellungnahme wurde übermittelt

Doch dazu kam es nicht. „Die Entscheidung wurde zur weiteren Sicherung von Beweismitteln vertagt“, erklärt Klaus Haslinglehner, Vorsitzender des Strafausschusses des Kärntner Fußballverbandes. Hinteregger, der zur Sitzung am Mittwoch geladen war, erschien nicht. Dafür wurde eine Stellungnahme der SGA Sirnitz übermittelt, über deren Inhalt Haslinglehner keine Auskunft geben darf.

„Abseits des Videos gibt es auch Augenzeugen, die belegen, dass es sich tatsächlich um Martin Hinteregger handelte“, erklärte ein Vereinsfunktionär von Mittlern gegenüber der Kleinen Zeitung am Wochenende. Diese werden nun zur Abrundung des Bildes geladen, wohl aber auch Zeugen der „Gegenseite“.

Fortsetzung in einer Woche

Fakt ist, dass am Video tatsächlich nicht genau zu erkennen ist, wer die Person ist, die den Fan – aus welchen Gründen auch immer – zu Boden gestoßen hat. Daher sollen in der nächsten Strafausschusssitzung laut Klaus Haslinglehner „die beiden Beteiligten“ erscheinen. Die Sitzung findet am kommenden Mittwoch statt.