Die Kleine Zeitung wird 120 Jahre alt! Und das wird gebührend gefeiert. Am Samstag, dem 14. September, laden wir daher zur großen Open House-Party in unser Kärntner Stammhaus in der Hasnerstraße 2 ein. Und den Gästen wird bei freiem Eintritt einiges geboten: Von einem exklusiven Konzert der bekannten Kärntner Band Matakustix, über Autogrammstunden mit Eishockeystars von VSV und KAC bis hin zu einem Escape-Room, einem Mini-Kino und exklusiven Führungen durch die Redaktion.

Los geht es um 11 Uhr mit dem bunten Rahmenprogramm am Vorplatz und im Foyer der Kleinen Zeitung. Am Vorplatz gibt es zwei Foodtrucks, einen Bar-Bereich, eine Fotobox sowie einen Lesermarkt-Stand mit Glücksrad, Goodiebags und 120 Sofortgewinnen und einen Kinderbereich mit Hüpfburg, Kinderschminken und Malecke. Neben Riesentitelseiten und „Titelseiten to go“ gibt es für alle Besucher gratis Kaffee von Rolling Barista und gratis Eis von Morle, solange der Vorrat reicht. Mitglieder unseres Kleine Zeitung-Clubs erhalten außerdem kostenlos je ein Getränk und ein Essen bei einem der Foodtrucks: Einfach die Mitgliedsnummer bei unserem Infostand vorzeigen und die Gutscheine abholen!

Gefangen im U-Boot

Außerdem wird dort ein eigener Escape-Room eingerichtet. Als Crew eines berühmt-berüchtigten U-Boots begibt sich das Team, bestehend aus zwei bis vier Mitspielern, auf eine Fahrt über offene See und wiegt sich dabei in Sicherheit. Doch plötzlich macht es einen Knall – ein Torpedo trifft das Gefährt, die Technik versagt und das Boot sinkt auf den Meeresgrund. Eine äußerst heikle Situation, denn auch der Sauerstoff reicht nicht mehr lange. Nun muss sich das Team beeilen und innerhalb von 15 Minuten die Technik wieder in Gang bringen, um schließlich sicher an die Meeresoberfläche zu gelangen. Das Abenteuer dauert 15 Minuten, die Gruppen können daran natürlich einzeln und nacheinander teilnehmen.

Im Foyer erhält man dann exklusive Einblicke in den Alltag und die Geschichte der Kleinen Zeitung. In einem Mini-Kino, in dem selbstverständlich das Popcorn nicht fehlen darf, wird den Gästen ein Streifzug durch die Geschichte der Zeitung geboten. Die erste Titelseite, Meilensteine der Geschichte und die erste Website und App werden ebenso präsentiert.

Gratis-Konzert und Autogrammstunden

Mit einer Begrüßung durch die Geschäftsführung um 11.30 Uhr wird das Bühnenprogramm am Vorplatz eröffnet. Um 12 Uhr beginnt dort die Autogrammstunde mit Spielern des VSV, um 13 Uhr tritt Matakustix live auf der Bühne am Vorplatz auf. Die Autogrammstunde mit dem KAC ist dann um 15 Uhr vor Ort. Teilnehmen daran kann jeder, der Eintritt ist frei.

In die Redaktionsräume und zu den interessanten Vorträgen auf unserer Eventstage kommt man allerdings nur nach Voranmeldung. Bei unserem Infostand kann man sich - nach Vorweisen eines Lichtbildausweises - für folgende Programmpunkte anmelden: