Wenn am 22. September in der evangelischen Kirche in Fresach die feierliche Amtseinführung von Pfarrern wie Laien im neuen Kirchenparlament (Superintendentialversammlung) und im Leitungsgremium (Superintendentialausschuss) stattfindet, so kann man das als schönen Akt nach den Pfarrgemeindewahlen sehen. Für die scheidenden Mitglieder, allen voran Superintendentialkuratorin Helli Thelesklaf, gibt es großen Dank für die Arbeit.