Ein facettenreiches Ausstellungs- und Unterhaltungsprogramm haben die Kärntner Messen auch dieses Jahr für die Herbstmesse zusammengestellt. Auf einer Ausstellungsfläche von 50.000 Quadratmetern werden den Besuchern fünf Themenschwerpunkte geboten. 500 Schausteller aus neun Nationen sorgen dafür, dass die Messe wieder „zum größten Kaufhaus im Alpen-Adria-Raum wird“, wie es heißt.

„Stimmungsmacher zum Herbstbeginn“

„Es ist jedes Mal etwas Besonderes“, erklärt Bernhard Erler, Geschäftsführer der Kärntner Messen. Die Herbstmesse gibt es bereits seit 91 Jahren, wie er betont: „Es gibt nur wenige Dienstleistungen am Markt, die eine so lange Erfolgsgeschichte haben. Wir bleiben immer am Puls der Zeit, schaffen den Spagat zwischen Tradition und Moderne“, erklärt Erler das Erfolgsrezept. Mit einem Infotainment-Konzept wolle man in schwierigen Zeiten ein „Stimmungsmacher zum Herbstbeginn“ sein.

In Messehalle 1 werden die neuesten Bautrends und - ganz im Zeichen der Zeit - wertvolle Sanierungstipps von Experten präsentiert. Ein spektakuläres Fashion- und Showprogramm wartet in Halle 2 auf die Besucher. Ein wahres „Schatzkästchen“ wird in Halle 3 geboten - von Gurkenhobel, über praktische Reinigungshelfer bis hin zu innovativen Gesundheitsprodukten soll hier alles entdeckt werden können, was das Kundenherz begehrt. In Messehalle 5 findet sich alles zum Thema Eigenheim.

Suche nach „schärfsten Kärntnern“

Feinschmecker werden in Messehalle 4 - der sogenannten Kulinarikhalle - fündig werden. Mit einem neuen Konzept gibt es dort alles zu kosten und zu kaufen, was der Alpen-Adria-Raum zu bieten hat. Für regionale Spezialitäten aus Kärnten sorgt das Genussland Kärnten, wie Geschäftsführerin Madlen Rabitsch erklärt: „Von naturreinen Milchprodukten über die traditionelle Bauernsalami bis hin zu Mehlwürmern werden wir unseren Gästen alles bieten.“ Ein Erlebnisbauernhof mit Seminarbäuerinnen dient, so Rabitsch, als „Special Act“.

Neben Gast- und Showköchen wird dort insbesondere das Chili-Saucen-Wettessen am Samstag, 14. September, für Aufsehen sorgen. „Wir suchen den schärfsten Kärntner und die schärfste Kärntnerin. Wir können gespannt sein, wer das am Ende des Tages durchhalten kann“, erklärt Messe-Marketingleiter Almir Slamnik. Bis zum 10. September werden hierfür noch fünf mutige Teilnehmer gesucht, die ihre „Schärfetoleranz“ unter Beweis stellen möchten. Die Startplätze - sie sollen heiß begehrt sein - werden vorab über die Facebook-Seite der Kärntner Messen verlost.

Staatsmeister für Adrenalin-Junkies

Für ein Highlight wird in diesem Jahr auch BMX Freestyle-Staatsmeister Kevin Böck mit seinem Team sorgen. Der gebürtige Klagenfurter und seine Kollegen werden täglich in Halle 5 spektakuläre Shows bieten - eine Kostprobe hat Böck mit einem Freund bereits bei der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag gegeben. Er erklärt: „Wir sind zwar bereits olympisch, aber noch immer ein bisschen als Randsportart kategorisiert. Daher freut es mich umso mehr, unser Leib und Blut vorzustellen.“ Es sei immer sein Traum gewesen, einmal in der Messe auftreten zu dürfen: „Und dieser wird jetzt wahr.“

Zehn Tage Programm im Gaudepark

Schon am 6. September startet der Vergnügungspark: „Pünktlich vor dem Schulbeginn“, wie Slamnik betont. Ab 18 Uhr geht es mit der traditionellen Lichterprobe und dem feierlichen Bieranstich los. Zehn Tage lang wird den Gästen anschließend auf rund 13.000 Quadratmetern und mit über 50 Fahrgeschäften Adrenalin, Spaß und Unterhaltung geboten. Auf der Showbühne dürfte bei verschiedenen Live-Konzerten und Frühschoppen für jeden etwas dabei sein - das große Highlight bildet am 7. September die große Schlagerparty, bei der „Die Kaiser“ aufspielen werden.

Der Gaudepark wird auch heuer wieder zahlreiche Besucher auf die Klagenfurter Herbstmesse locken © Didi Kulmer

Der erste Tag der Herbstmesse am 11. September steht beim Gaudepark ganz im Zeichen des Familientages: Besucher zahlen an diesem Tag für sämtliche Fahrgeschäfte nur den halben Preis, darüber hinaus wird ein abwechslungsreiches Kinderprogramm geboten.

Die Eröffnung der Herbstmesse findet am Mittwoch, 11. September, um 10.30 Uhr auf der Modebühne in der Messehalle 2 statt. Geöffnet ist die Messe jeden Tag von 9 bis 18 Uhr, der Gaudepark von 12 bis 24 Uhr bzw. ab 11. September bereits ab 10 Uhr.