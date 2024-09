Die Unwetterwarnzentrale (UWZ) warnt Mittwochabend vor heftigen Gewittern. Für den Osten Kärntens, insbesondere die Bezirke St. Veit und Wolfsberg gilt die rote Warnstufe. Es ist mit Gewittern, Starkregen und Hagel zu rechnen.

Warnstofe Rot galt bis 19.45 Uhr im Bezirk St.Veit in Mölbling, Kappel am Krappfeld, Althofen, Micheldorf, Guttaring, Hüttenberg, Klein St. Paul, Eberstein, St. Georgen am Längsee und Brückl. Im Bezirk Wolfsberg sind Wolfsberg und Frantschach-St. Gertraud aktuell gefährdet von straken Gewittern getroffen zu werden.

Seit 19.45 Uhr ist die zweithöchste Warnstufe noch in Hüttenberg, Klein St. Paul, Eberstein und Brückl aufrecht. Ab 20 Uhr konnte auch hier auf die Warnstufe Orange zurückgestuft werden.

Vereinzelt melden uns Leser bereits Hagel im Raum St. Veit. In Glantschach bei Liebenfels schüttet es aus allen Kübeln.