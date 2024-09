Mittwoch gegen 8.10 Uhr führte ein Angestellter Arbeiten an der Regionalwärme in Feldkirchen durch. Der 44-jährige Angestellte aus dem Bezirk Spittal an der Drau wollte mit dem Winkelschleifer ein Metallrohr durchschneiden. Dabei verkeilte sich die Trennscheibe, er rutschte ab und schnitt sich ins Bein. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Baum blieb hängen

Ein 48-jähriger Forstunternehmer aus dem Bezirk Hermagor war am Mittwoch gegen 10.45 Uhr in der Gemeinde Lesachtal mit der Fällung von Schadholz beschäftigt. Nachdem ein fallender Baum auf einem anderen hängen blieb, versuchte der Forstarbeiter den Baum mit der Traktorseilwinde auszuziehen. Dabei traf ihn ein Ast im Brustbereich. Der Verletzte konnte die Rettungskette noch selbstständig in Gang setzen. Er wurde per Windenbergung aus dem Wald geborgen und ins BKH Lienz geflogen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.