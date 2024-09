Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Dienstagvormittag in einem Gasthaus in Ebenthal ereignet. Gegen 10 Uhr war eine Installationsfirma damit beschäftigt, einen 800 Kilogramm schweren Holzvergaserofen über die Kellerstiege ins Untergeschoß zu transportieren. „Trotz Absicherung mit einem Lastengurt bekam der Ofen kurz vor dem ersten Stiegenhauspodest ein Übergewicht und kippte gegen die Betonwand“, heißt es im Polizeibericht. Dabei wurde ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan eingeklemmt und schwer verletzt. Der 47-jährige Gastwirt, der beim Transport mithalf, erlitt durch den abrutschenden Ofen ebenfalls schwere Verletzungen.

Zwei weitere Firmenmitarbeiter blieben unverletzt und leisteten sofort Erste Hilfe. Die beiden Schwerverletzten wurden von der Rettung in das UKH Klagenfurt sowie ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die Freiwilligen Feuerwehren Zell/Gurnitz und Ebenthal führten die Bergung der beiden Männer durch und sicherten den Ofen gegen weiteres Abrutschen über die Kellerstiege.