Es war ein Moment, der nichts mit den Tönen zu tun hat, die sonst bei der Eröffnung des Bleiburger Wiesenmarkts herrschen - von politischen Forderungen bis hin zu fröhlichen Gesängen. Und eigentlich hätte es eine gewöhnliche Ehrung für Arthur Ottowitz werden sollen. Der Musiker und Kulturarbeiter trägt bereits den Professor-Titel und den Landeskulturpreis. Doch die Ehrung, die er dafür erhielt, dass er heuer zum 30. Mal den Bleiburger Wiesenmarkt organisierte, wurde dann doch ein besonderer Moment. Landeshauptmann Peter Kaiser dankte Ottowitz mit einfühlsamen Worten für sein Engagement, „das er auch in den schwersten Zeiten seines Lebens an den Tag legt und das mir Respekt abringt“. Was in diesem Moment nicht ausgesprochen werden musste, war die Trauer um Ottowitz‘ Ehefrau Christine, die vor wenigen Wochen verstarb. „Es ist nicht nur eine ehrenvolle Aufgabe, sondern eine Aufgabe, die einen erfüllt, weil der Wiesenmarkt seinen eigenen Zauber hat“, meinte Ottowitz dazu - ehe ihm ein ganzes Festzelt mit stehenden Ovationen gratulierte und Mitgefühl spendete.