Von begehrten Bierdeckeln und fröhlichen Polterrunden

Ob Bierdeckel-Präsentation, „Jazz in da Hittn“ oder einfach Party: am Wiesenmarkt-Freitag ging es vor allem in den Abendstunden schon richtig rund. Das nutzten auch einige Polterrunden für ihre Zwecke. Wir waren natürlich mit der Kamera dabei.