„Die Fortsetzung einer sehr gut begonnenen Freundschaft“, so beschreibt Landeshauptmann Peter Kaiser am Donnerstag den Besuch von Nihad Uk, Premierminister des Kantons Sarajewo, in Kärnten. Neben viel Einigkeit um Kooperation und gemeinsame Projekte kam ein Thema auf, das noch für Diskussionen sorgen könnte: Sollen Bosnier in Österreich als autochthone Volksgruppe anerkannt werden?