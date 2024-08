Aus Buben werden Männer und irgendwann schließlich Männer im gesetzten Alter. „Warum soll es mir da anders gehen?“, lacht Stefan Breznik. Die Energie fehlt ihm aber auch mit 62 Jahren nicht - wohl weil sie um diese Jahreszeit immer am Höhepunkt ist. Denn seit Freitag ist Wiesenmarkt und Bleiburg und seine Bewohner sind somit nah am Ausnahmezustand. Und Breznik selbst bildet da keine Ausnahme. Als Wirt ist er mit seinem Brauhaus einer der großen Gastronomen am Markt, als Frontmann der „Buben“ am Samstag und Montag selbst auf der Bühne - wie in den letzten 40 Jahren auch. Heuer inklusive der neuen Single „Für immer jung“.