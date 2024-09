Schlanke 130 Schilling legte man damals hin, um bei einem historischen Moment für Kärnten dabei sein zu können. Die weltberühmte Concorde landete zum ersten und letzten Mal am Flughafen Klagenfurt. Begleitet wurde das Überschallpassagierflugzeug unter anderem von der nicht minder bekannten Kunstflugstaffel Frecce Tricolori. „Das war damals noch eine Flugshow, wie man sie sich vorstellt. Die Maschinen waren im Tiefflug direkt über den Leuten und man durfte sogar in Kampfjets Probe sitzen“, berichtet Georg Wastl, der am 1. September 1984 mit dabei war.