Es war für die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Maria Rain ein großes Erlebnis, als im Jahr 1975 Bundespräsident Rudolf Kirchschläger dem Rosental einen Besuch abstattete. Anlass waren die Eröffnung der neuen Hollenburger Brücke sowie die Segnung des Kraftwerks Ferlach-Maria Rain. „Wir haben zu zweit dem Bundespräsidenten ein Gedicht aufgesagt und ihm Blumen überreicht“, erinnert sich Hannes Kastrun aus Maria Rain noch sehr gut an diesen besonderen Tag. Ort des Geschehens war der Parkplatz vor der Hollenburger Brücke. Kastrun besuchte damals die vierte Klasse.

Die Ankunft des Präsidenten auf dem Parkplatz vor der Brücke © KK/Ludwig Kastrun

Die Mädchen trugen zu diesem Anlass ein Dirndlkleid, die Buben hatten eine Lederhose an. „Das war die Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung“, sagt Kastrun, der an jenem Tag eine neue Lederhose anhatte. „Meine Alltags-Lederne war schon ziemlich abgetragen und konnte dem Präsidenten nicht mehr zugemutet werden“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Ein Hochwasser brachte die Hollenburger Brücke zum Einsturz © KK/Privat

Dramatische Rettungsaktion

Die alte Brücke über die Drau war am 4. September 1965 nach tagelangen Regenfällen eingestürzt. Sie hielt den gewaltigen Wassermassen nicht mehr stand. Rund 30 Personen befanden sich zu jenem Zeitpunkt auf der Brücke. Es begann eine dramatische Rettungsaktion. Der damalige Ferlacher Vizebürgermeister Johann Richter (71) kam bei dem Unglück ums Leben, Feuerwehrmann Manfred Wernig (29) blieb vermisst.

Die neue, im Bau befindliche Brücke 1974 © KK/Ludwig Kastrun

