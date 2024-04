„Am frühen Morgen des 27. Juni 1991 bin ich aus der Redaktion angerufen worden nachzusehen, was an der Grenze in Grablach/Holmec los sei“, erinnert sich Marian Fera. Bei seinem Eintreffen in Grablach waren auf österreichischer Seite bereits Panzerabwehrhindernisse aufgestellt, die er umfahren musste. „An der Grenze standen Polizisten und Zöllner aus Bleiburg die mir mitteilten, dass ein Krieg ausgebrochen ist“, berichtet er. Er sei damals aber zu jung gewesen, um dies zu verstehen.