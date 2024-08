Eine 59-jährige deutsche Staatsbürgerin wanderte am Freitag gegen 13 Uhr im Gemeindegebiet Prägraten am Großvenediger mit einer Wandergruppe von der Kreuzspitze in Richtung Hinterer Sajatkopf. Die Frau stieg auf einem teils felsigen Steig (Gratbereich) rund 30 Höhenmeter unterhalb des Gipfels talwärts.

Dabei kam die Deutsche aus bisher unbekannter Ursache vom Steig ab, stürzte über steiles, felsdurchsetztes Gelände etwa 50 Meter ab und kam auf einem Felsvorsprung zu liegen. Personen aus der Wandergruppe stiegen zur Verunfallten ab, leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Nach der Erstversorgung wurde die 59-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber „Heli 4“ in die Klinik Innsbruck geflogen.