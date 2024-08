Am Freitag gegen 11.45 Uhr fuhr ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land mit seinem Rennrad auf der Ehrentaler Straße in Richtung St. Veiter Straße in Klagenfurt. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 40-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem Auto auf dem Leitenweg und bog nach links auf die Ehrentaler Straße ein.

Dabei dürfte der 40-Jährige den Rennradfahrer von rechts kommend übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 74-Jährige prallte mit dem Vorderreifen gegen den rechten Vorderreifen des Autos und wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert.

Der 74-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung durch die Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Autolenker blieb bei dem Vorfall unverletzt. Am Rennrad entstand erheblicher Sachschaden.

28-Jährige blieb bewusstlos liegen

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich ebenfalls am Freitag gegen 14 Uhr. Eine 28-jährige indische Staatsangehörige fuhr im Beisein ihres Freundes mit dem Fahrrad auf der Ankogel Straße L8 von der Talstation Ankogel kommend in Richtung Mallnitz.

In einer Linkskurve verlor die 28-Jährige aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad, sie kam rechts von der Fahrbahn ab und in weiterer Folge zu Sturz.

Der Freund der Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt vor ihr. Als er bemerkte, dass seine Freundin nicht hinterherkam, drehte er um. Dabei konnte er die Frau bewusstlos vorfinden. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer setzte kurz darauf die Rettungskette in Gang.

Die Erstversorgung erfolgte durch die Besatzung des Notarzthubschraubers RK 1, der Rettung und mehreren Passanten. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Die 28-Jährige trug keinen Sturzhelm.