Der Wörthersee ist für sein türkises Wasser bekannt, in Pörtschach hat er sich allerdings am Donnerstag giftgrün präsentiert. Konkret ist die Verfärbung beim Einfluss des Mühlbachs in den See aufgetreten.

Gegen 18 Uhr wurde die Polizei verständigt, eine Streife der Polizeiinspektion hat sich die Causa in der Folge gemeinsam mit einem Landeschemiker an der Wörtherseemündung an der Werzerpromenade umgesehen. „Es dürfte sich um Lebensmittelfarbe handeln, Proben wurden genommen, die werden noch untersucht“, sagt Polizeisprecherin Kristina Kapellari. Laut Land Kärnten wird es einige Tage dauern, bis die Ergebnisse vorliegen.

Kapellari: „Man geht davon aus, dass das Farbpulver ungefährlich war, Auswirkungen auf Fauna oder Flora waren nicht ersichtlich.“ Die Grünfärbung war nach wenigen Stunden auch nicht mehr sichtbar. Die Polizei in Pörtschach hat die Ermittlungen zur Täterausforschung aufgenommen.

„Verkommt zum Kanal“

Von Gabriele Hadl, Grün-Gemeinderätin in Pörtschach, heißt es in einem Statement: „Die Ursache muss geklärt werden. Der Mühlbach ist ein Naturjuwel, das durch schlechte Planung zum Kanal zu verkommen droht. Wir fordern seit Jahren eine Renaturierung, damit er wieder zur Lebensader von Pörtschach wird.“