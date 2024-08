In manchen Orten Kärntens, wie etwa in Klagenfurt, wurden die Einwohner am frühen Mittwochmorgen von überraschendem Platzregen geweckt. Nun ist es vielerorts in Kärnten und Osttirol zwar wieder trocken, doch dabei bleibt es im Tagesverlauf nicht. „Es stimmt, heute erreicht uns wegen des Tiefs Nicole eine Kaltfront“, erklärt Christoph Mattela, Meteorologe des Wetterdienstes Ubimet.

Teils heftiger Niederschlag zu erwarten

Vom Westen her nimmt die Schauer- und Gewitterneigung allmählich zu. „Um die Mittagszeit kommt es ausgehend vom Bergland in Osttirol und Oberkärnten zu ersten Schauern. In den späteren Abendstunden ist dann auch in Unterkärnten und den ganz östlichen Landesteilen mit teils heftigem Niederschlag zu rechnen“, erklärt Mattela.

Dabei sei lokal wieder mit großen Regenmengen zu rechnen, auch Überschwemmungen und Murenabgänge sind dort zu befürchten. Doch auch mit kleinkörnigem Hagel und stürmischen Windböen rechnet der Meteorologe.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Was das für das Schlagerspiel zwischen Sturm Graz und Paris Saint-Germain ab 18.30 Uhr in Klagenfurt bedeutet? „Das wird eine knappe Geschichte“, sagt Mattela in die Zukunft blickend: „Nach derzeitigem Stand sollte es sich aber ausgehen, dass die Fußballfans trocken ins Stadion kommen und auch das Spiel lange Zeit trocken über die Bühne geht.“ In Klagenfurt könne man gegen 20 oder 21 Uhr mit dem Beginn der Regenschauer rechnen.

Der meteorologische Blick in die nähere Zukunft ist übrigens ein optimistischer: „Am Donnerstag ist das Wetter noch unbeständig, am Nachmittag und Abend ist wieder mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Ab Freitag stellt sich eine Wetterberuhigung ein“, so Mattela.