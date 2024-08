Beim Hantieren mit Öl wurde am Sonntag in Neuhaus eine 70-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt schwer verletzt. Die Polizei vermutet, dass die Frau in ihrem Einfamilienhaus Öl aus einem Zwei-Liter-Behälter in eine Kerze umschütten wollte und dabei das Öl auch über ihren Körper verschüttet hat. Das Öl hat sich in der Folge aus unbekannter Ursache entzündet. „Das Öl verteilte sich auf mehreren Körperstellen der Frau, wodurch diese schwere Verbrennungen erlitt und mit dem Rettungshubschrauber C11 ins LKH Graz geflogen werden musste“, schildert die Polizei den tragischen Vorfall. Gefunden wurde sie von ihrem Ehemann, der die Rettungskette in Gang setzte. Momentan befindet sie sich im künstlichen Tiefschlaf.

Straße gesperrt

Aufgrund der Hubschrauberlandung musste die Bleiburger Straße B81 kurzfristig komplett gesperrt werden.