„Are you ready for it?“ In wenigen Tagen steht Wien ganz im Zeichen von US-Superstar Taylor Swift. An drei Abenden gastiert sie im Zuge der „Eras“-Tour im Ernst-Happel-Stadion und bringt der Bundeshauptstadt laut Prognosen der Wirtschaftsagentur Wien ein enormes Wertschöpfungspotenzial von bis zu 100 Millionen Euro.

Doch: Der Hype rund um die Sängerin macht sich nicht nur in den Bereichen Tourismus, Mobilität und Gastronomie bemerkbar, sondern auch auf willhaben. Und so hat sich die durchschnittliche Menge an Stichwortsuchen nach „Taylor Swift“ auf dem willhaben-Marktplatz in den Wochen rund um die Tour-Ankündigung im Sommer 2023 temporär verfünfzigfacht. Inzwischen hat sich die große Menge an Stichwortsuchen zwar eingependelt, ist im monatlichen Schnitt jedoch weiterhin zehn Mal so hoch als vor dem Sommer 2023.

Freundschaftsbänder

Diese enorme Nachfrage trifft dabei auf ein vielfältiges Angebot an passenden Konzert-Outfits, Freundschaftsarmbändern, Schallplatten und begehrten Merchandising-Artikeln. Wer aktuell noch auf der Suche nach besonderen Schätzen für die drei Konzerte in Wien ist, wird auf willhaben in diesen Tagen ziemlich sicher fündig.

Freundschaftsbänder aus Perlen gehören zu Taylor Swift wie die geknüpften Versionen damals zu Schlagerstar Wolfgang Petry © APA / Willhaben

Taylor Swift-Freundschaftsarmbänder: Die Friendship Bracelets sind eine Hommage an die Zeile „Make the friendship bracelets, take the moment and taste it“ aus dem Song „You‘re on your own, Kid“. Diese selbstgemachten, bunten und perlenbesetzten Armbänder werden von Swifties unter anderem im Rahmen von Konzerten und Fan-Veranstaltungen untereinander ausgetauscht. Auf willhaben sind derzeit einige selbstgebastelte Exemplare, aber auch die dafür benötigten Materialien erhältlich.

Der Glitzerbody

„We never go out of style“ - Konzert-Looks für die „Eras“-Tour: Passend zum Titel der Tour entscheiden viele Fans die Auswahl ihres Outfits auf Basis ihrer liebsten Taylor Swift-Ära, sprich ihres bevorzugten Albums. Ob „Lover“, „Reputation“ oder „The Tortured Poets Department“ - egal, von welchem Album man sich für die Konzerte inspiriert fühlt, findet sich auf willhaben wahrscheinlich das passende Teil, um das Outfit Last Minute zu perfektionieren.

Ein Kleidungsstück, das ebenfalls inzwischen untrennbar mit der Sängerin verbunden ist, ist ein glitzernder Body. So einen „Lovers Body“ verkauft nun auch eine Kärntnerin auf der Plattform um 110 Euro - allerdings stammt der Body natürlich nicht von der berühmten Sängerin selbst, sondern ist eine ihrem Stil entsprechende Replik. Um 200 bis 300 Euro findet man bei Kärntner Fans auch handsignierte Fotos des US-Stars.