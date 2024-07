Erneuter Brand infolge eines Blitzeinschlags, diesmal in Osttirol: Gegen 17.30 Uhr begann es am Sonntagnachmittag in Obertilliach auf rund 1900 Meter Seehöhe zu brennen. Um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern, wurden Feuerwehrleute und Löschwasser mit dem Polizeihubschrauber zum Brandherd geflogen.

Vier Wehren im Einsatz

Schlussendlich konnte der Löscheinsatz gegen 20.30 Uhr erfolgreich beendet werden. Im Einsatz standen insgesamt 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren von Obertilliach, Nikolsdorf, Prägraten und Assling, die Bergrettung Obertilliach sowie der Polizeihubschrauber.